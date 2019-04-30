Жительнице Спасского района грозит крупный штраф за торговлю алкоголем

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Фото: Pixabay.com
Жительница деревни Желобова Слобода Спасского района торговала алкоголем в доме. Об этом сообщил
В полицию обратились местные жители, которые были встревожены продажей алкоголя.
По факту незаконной продажи в отношении 69-летней рязанки составили административный протокол.
После этого участковый взял ее дом «на заметку». Полицейский обратил внимание, что вокруг этого дома вновь появляются граждане, склонные к совершению правонарушений, особенно в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что жительница деревни снова торгует алкогольной продукцией.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ. Ей грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей.
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