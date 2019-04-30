Жительница Ряжска украла у пенсионера почти 100 тысяч

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Фото: Издательство «Пресса»
Жительница Ряжска обокрала пенсионера, пишет издательство «
В полицию обратился 68-летний мужчина, который написал заявление о пропаже 98 тысяч рублей.
Позже выяснилось, что деньги из дома потерпевшего на улице Спортивной украла знакомая пенсионера. У девушки изъяли похищенные деньги, четыре тысячи из которых она успела потратить.
Против 33-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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