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Фото: Pixabay.com
Житель Коврова пойдет под суд за беременность 14-летней девушки. На него навели уголовное дело по части 3 статьи 134 УК («Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста»),
При осмотре врачи выявили у девушки беременность на сроке шесть недель. В связи с ней подозревают 20-летнего мужчину.
Девушка с 2017 года состоит на профилактических учетах, в том числе в связи с постоянными самовольными уходами из дома и пристрастием к алкоголю. Как отметили в следкоме, у ее матери «отклонения в поведении», из-за чего она не справляется с воспитанием дочери.
Беременную отправили в специализированную клинику.
«В последующем под контролем следствия в отношении потерпевшей по делу будут приняты все необходимые меры по коррекции и реабилитации социального положения», — уточнили следователи.
Специалисты проводят экспертизы, в том числе исследуют ДНК, чтобы подтвердить отцовство подозреваемого.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.