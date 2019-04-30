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11:10, 30 апреля 2019 634
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Житель Коврова пойдет под суд за беременность 14-летней девушки

Житель Коврова пойдет под суд за беременность 14-летней девушки

Фото: Pixabay.com

Житель Коврова пойдет под суд за беременность 14-летней девушки. На него навели уголовное дело по части 3 статьи 134 УК («Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста»), сообщили в региональном следкоме.

При осмотре врачи выявили у девушки беременность на сроке шесть недель. В связи с ней подозревают 20-летнего мужчину.

Девушка с 2017 года состоит на профилактических учетах, в том числе в связи с постоянными самовольными уходами из дома и пристрастием к алкоголю. Как отметили в следкоме, у ее матери «отклонения в поведении», из-за чего она не справляется с воспитанием дочери.

Беременную отправили в специализированную клинику.

«В последующем под контролем следствия в отношении потерпевшей по делу будут приняты все необходимые меры по коррекции и реабилитации социального положения», — уточнили следователи.

Специалисты проводят экспертизы, в том числе исследуют ДНК, чтобы подтвердить отцовство подозреваемого.


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