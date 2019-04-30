За неделю в Рязанской области подорожали капуста и яблоки. Мониторинг цен

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За неделю, с 22 по 29 апреля, в Рязанской области подорожали капуста белокочанная (на 6,4%) и яблоки (на 2,9%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Повышение цены также зафиксировали морковь (5,6%), лук репчатый (2,2%), рис шлифованный (1,3%) и масло подсолнечное (1,1%).
В регионе подешевели куры (1%), соль (0,7%), яйцо куриное — (0,6%), сахар-песок (0,5%), молоко (0,1%).
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