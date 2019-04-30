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Фото: Pixabay.com
Во Владимире водителя снегохода осудят за смерть пассажира. Об этом
Следователи установили, что 17 декабря прошлого года пьяный мужчина сел за руль снегохода и попал в аварию. В ДТП погиб его пассажир.
На владимирца завели уголовное дело по части 4 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Его рассмотрит Судогодский райсуд.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.