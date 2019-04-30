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В Ухолове директор мебельного магазина не выплачивал сотрудникам зарплату. Об этом сообщил
По данным следствия, индивидуальный предприниматель в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года не выплачивал трем продавцам своего магазина зарплату. В результате образовалась задолженность на сумму около 100 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.