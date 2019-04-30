RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Тульской области мужчину посадили под домашний арест за попытку дать взятку полицейскому. Об этом
По версии следствия, 27 апреля мужчина на своей машине сопровождал фургон, перевозивший табачную продукцию без маркировки. В Донском у дома №60 «А» на улице Герцена грузовик остановили автоинспекторы.
«В свою очередь мужчина, следуя за фургоном, остановил свой автомобиль и направился к служебному автомобилю сотрудника полиции, — рассказали следователи. — Находясь в служебном автомобиле, мужчина положил в бардачок денежные средства в сумме 50 000 рублей за беспрепятственный проезд фургона».
Полицейский вызвал на место оперативную группу. Злоумышленника задержали.
На 47-летнего мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 291 УК («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)»). Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области нашли останки мужчины, пропавшего в конце прошлого года
|
cледующая новость →Названы новые профессии на рынке труда в России
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.