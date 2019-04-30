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11:58, 30 апреля 2019 2 495
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В Тульской области мужчину посадили под домашний арест за попытку дать взятку полицейскому

В Тульской области мужчину посадили под домашний арест за попытку дать взятку полицейскому

Фото: Pixabay.com

В Тульской области мужчину посадили под домашний арест за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По версии следствия, 27 апреля мужчина на своей машине сопровождал фургон, перевозивший табачную продукцию без маркировки. В Донском у дома №60 «А» на улице Герцена грузовик остановили автоинспекторы.

«В свою очередь мужчина, следуя за фургоном, остановил свой автомобиль и направился к служебному автомобилю сотрудника полиции, — рассказали следователи. — Находясь в служебном автомобиле, мужчина положил в бардачок денежные средства в сумме 50 000 рублей за беспрепятственный проезд фургона».

Полицейский вызвал на место оперативную группу. Злоумышленника задержали.

На 47-летнего мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 291 УК («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)»). Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.


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