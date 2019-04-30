В Тамбове при столкновении двух «Калин» пострадала девочка

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В Тамбове при столкновении двух Lada Kalina пострадала девочка. Об этом
Авария произошла в понедельник, 29 апреля, в 18:22 на бульваре Энтузиастов у дома №2А. На регулируемом перекрестке Lada Kalina под управлением женщины 1974 года рождения столкнулась с машиной такой же модели. За рулем второго автомобиля был мужчина 1996 года рождения.
В одной из машин травмы получила девочка 2008 года рождения. Ее госпитализировали.
Фото УМВД по Тамбовской области
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