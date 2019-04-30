В Рязани включили три фонтана. Фото

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Во вторник, 30 апреля, в Рязани на площади Театральной и около цирка включили три фонтана.
Все городские фонтаны должны заработать 1 мая. В новом сезоне подготовили семь фонтанов: на площадях Театральной,
Чистить чаши фонтанов должны
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.