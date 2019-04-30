RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани расширят улицу Есенина. Об этом во вторник, 30 апреля сообщил губернатор Николай Любимов в
Модератором эфира выступила главный редактор информационного агентства RZN.info Наталья Смольянинова.
По его словам, на улице в сторону Театральной площади появится дополнительная (третья — прим.ред.) полоса.
«Проект планируем реализовать уже в этом году», — подчеркнул политик.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКалужский предприниматель задолжал работникам 12 миллионов
|
cледующая новость →Волонтеры раздадут рязанцам сто тысяч Георгиевских ленточек
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.