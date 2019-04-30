В праздничные дни рязанских водителей проверят на алкоголь

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В предстоящие праздничные выходные рязанских водителей проверят на алкоголь. Об этом сообщила
Стражи порядка призвали всех неравнодушных сообщать в ГИБДД о пьяных за рулем.
Телефоны: 29-74-54, 29-74-64, 112. Кроме того, информацию можно размесить на
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.