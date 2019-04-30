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12:12, 30 апреля 2019 340
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В Калуге Петросяна наградили за задержание злоумышленника

В Калуге Петросяна наградили за задержание злоумышленника

В Калуге Григория Петросяна наградили за задержание подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Молодой человек проходил неподалеку от места преступления. Он прибежал на крики пожилого мужчины, который получил несколько ножевых ранений. Петросян помог поймать злоумышленника.

Юноша рассказал, что мечтает стать полицейским. Менее чем через месяц он уйдет в армию. После этого он планирует пойти на службу в органы внутренних дел.

Фото пресс-службы УМВД по Калужской области


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