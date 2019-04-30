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Фото: Pixabay.com
В Ефремове двух братьев осудили за кражу машины. Об этом
Мужчины 18 и 20 лет совершили преступление в ночь на 2 февраля в поселке Восточный. Ущерб оценили примерно в 16 тысяч рублей. Злоумышленники возместили его на стадии расследования.
Братиев признали виновными по пунктам «а», «в» части 2 статьи 158 УК («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину»). Каждого из них приговорили к 340 часам обязательных работ.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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