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15:11, 30 апреля 2019 830
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В Ефремове двух братьев осудили за кражу машины

В Ефремове двух братьев осудили за кражу машины

Фото: Pixabay.com

В Ефремове двух братьев осудили за кражу машины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Мужчины 18 и 20 лет совершили преступление в ночь на 2 февраля в поселке Восточный. Ущерб оценили примерно в 16 тысяч рублей. Злоумышленники возместили его на стадии расследования.

Братиев признали виновными по пунктам «а», «в» части 2 статьи 158 УК («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину»). Каждого из них приговорили к 340 часам обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил.


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