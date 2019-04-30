На улице Чкалова маршрутка врезалась в грузовик, пострадал младенец

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 29 апреля, в Рязани около дома №82 на улице Чкалова столкнулись «ГАЗель» и маршрутка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 12:20. 37-летний рязанец на маршрутке врезался в «ГАЗель» под управлением 56-летнего водителя.
В аварии пострадала восьмимесячная девочка, которая ехала в маршрутке.
С травмами ее доставили в больницу. Отмечается, что ребенок получил незначительную травму. Девочка была на руках у матери.
Все обстоятельства произошедшего уточняются.
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