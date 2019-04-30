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10:19, 30 апреля 2019 2 374
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На улице Чкалова маршрутка врезалась в грузовик, пострадал младенец

На улице Чкалова маршрутка врезалась в грузовик, пострадал младенец

Фото: УМВД по Рязанской области

В понедельник, 29 апреля, в Рязани около дома №82 на улице Чкалова столкнулись «ГАЗель» и маршрутка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 12:20. 37-летний рязанец на маршрутке врезался в «ГАЗель» под управлением 56-летнего водителя.

В аварии пострадала восьмимесячная девочка, которая ехала в маршрутке.

С травмами ее доставили в больницу. Отмечается, что ребенок получил незначительную травму. Девочка была на руках у матери.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.


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