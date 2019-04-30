Utair заявила о риске прекращения полетов из-за долгов

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Utair заявила о том, что авиакомпания может приостановить полеты из-за долгов. Об этом говорится финансовой
В прошлом году Utair и ее дочерние организации понесли убыток в размере почти 22 миллиардов рублей. На 31 декабря обязательства группы превысили оборотные активы почти на 75 миллиардов рублей, а чистые активы оказались в минусе на 30,6 миллиардов.
В сентябре компания просрочила выплаты процентов по семилетним кредитам, чтобы обеспечить работу в низкий зимний сезон.
Задолженность по кредитам и займам в сумме составила 65,8 миллиарда на конец года.
Убытки объяснили ростом цен на топливо и конкуренцию в доходных тарифах.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.