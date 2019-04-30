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Туляка осудят за избиение коллеги на работе. Об этом
По данным следователей, 38-летний мужчина совершил преступление 5 февраля на территории предприятия, где работает. Во время ссоры он избил коллегу. Здоровью пострадавшего злоумышленник нанес вред средней тяжести.
Уголовное дело по части 1 статьи 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья») направили мировому судье. Прокурор также подготовил иск о возмещении обвиняемым денег на лечение.
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