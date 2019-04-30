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Туляк в торговом зале зарезал сотрудницу супермаркета. Об этом
В городе Узловой в понедельник, 29 апреля, мужчина несколько раз ударил женщину ножом. От ран она скончалась на месте.
Для поимки злоумышленника объявляли план «Перехват». Его задержали на территории одного из садовых товариществ. Подозреваемым оказался местный житель 1984 года рождения.
Следователи возбудили уголовное дело.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.