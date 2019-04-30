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Фото: Pixabay.com
Тамбовского пенсионера задержали за попытку обнять женщину на кладбище. Об этом
Пьяный 68-летний мужчина начал приставать к женщине на Петропавловском кладбище. Получив отпор, он ударил ее кулаком.
Тамбовчанина задержали. Как оказалось ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления.
«Он не смог объяснить, что послужило причиной такого развязного поведения по отношению к незнакомой женщине на кладбище, и сослался на плохую память и злоупотребление алкоголем», — уточнили в полиции.
После проверки полицейские примут процессуальное решение.
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