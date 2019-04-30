Тамбовчанин из ревности ударил ножом собутыльника

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Фото: Pixabay.com
Житель Моршанска из ревности ударил ножом собутыльника. Об этом
Полицию вызвали в дом на улице Ленина. В одной из квартир они нашли пьяных женщину и мужчину. У последнего было ножевое ранение живота. Пострадавшего госпитализировали.
Оперативники опросили соседей и установили личность подозреваемого. Им оказался 59-летний житель Моршанского района. Когда мужчину задержали, он был пьян.
Злоумышленник рассказал, что несколько раз ударил собутыльника ножом из-за ревности к женщине. Орудие преступления изъяли.
На тамбовчанина завели уголовное дело по части 2 статьи статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
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