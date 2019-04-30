Шиловцы избили мужчину, требуя у него 15 тысяч

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Двое жителей Шиловского района избили мужчину, требуя денег. Инцидент произошел в октябре 2018 года, сообщил
Ранее злоумышленников уже привлекали к уголовной ответственности.
Известно, что они потребовали у потерпевшего 15 тысяч рублей, которые тот должен был снять со своей карты. Получив отказ, шиловцы стали избивать мужчину по голове и лицу, пока он не согласился отдать им деньги.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 163 УК РФ. В суде они полностью признали свою вину.
Мужчин приговорили к трем годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
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