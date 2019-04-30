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Рязанский минтранс покинул Данил Рубцов. Об этом RZN.info сообщили в ведомстве.
Последний рабочий день он провел 12 апреля.
Напомним, Рубцов работал в минтрансе с апреля 2018 года. С октября по март он
Ранее Рубцов был гендиректором ООО «АльянсДорСтрой».
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