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Рязанские тротуары станут убирать пылесосами от пыли. Об этом во вторник, 30 апреля сообщил губернатор Николай Любимов в
Модератором эфира выступила главный редактор информационного агентства RZN.info Наталья Смольянинова.
Он рассказал, что городу выделят 125 миллионов на покупку 15 единиц техники, среди которой появятся «пылесосы», которые будут обслуживать тротуары.
«Мы будем пополнять парк техники, чтобы уборка проходила не только в центре, но и на окраинах», — отметил Любимов.
Также он подчеркнул, что к городу «есть вопросы» по уборке Рязани после зимы.
Ранее Любимов
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