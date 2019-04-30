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12:12, 30 апреля 2019 573
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Рязанские росгвардейцы стали донорами крови

Рязанские росгвардейцы стали донорами крови

В Рязани военнослужащие и сотрудники Росгвардии в очередной раз стали донорами крови. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Мероприятие прошло на базе областного центра переливания крови. Перед началом процедуры добровольцы прошли медосмотр.

«Для росгвардейцев это уже не первый опыт сдачи крови — в прошлом году военнослужащие и сотрудники сдали более 12 литров крови в рамках Всероссийской акции добровольного донорства», — отметили в пресс-службе.

Один из военнослужащих подразделения уже в 22 раз стал донором.

«Добровольное донорство крови я считаю важной жизненной позицией. Это именно тот случай, когда человек в любой может спасти чужую жизнь», — отметил ефрейтор Сергей Буряков.

Среди доноров также были женщины, которые проходят службу в подразделениях Росгвардии.


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