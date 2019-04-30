Рязанские росгвардейцы стали донорами крови

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани военнослужащие и сотрудники Росгвардии в очередной раз стали донорами крови. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Мероприятие прошло на базе областного центра переливания крови. Перед началом процедуры добровольцы прошли медосмотр.
«Для росгвардейцев это уже не первый опыт сдачи крови — в прошлом году военнослужащие и сотрудники сдали более 12 литров крови в рамках Всероссийской акции добровольного донорства», — отметили в пресс-службе.
Один из военнослужащих подразделения уже в 22 раз стал донором.
«Добровольное донорство крови я считаю важной жизненной позицией. Это именно тот случай, когда человек в любой может спасти чужую жизнь», — отметил ефрейтор Сергей Буряков.
Среди доноров также были женщины, которые проходят службу в подразделениях Росгвардии.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Калуге Петросяна наградили за задержание злоумышленника
|
cледующая новость →Шиловцы избили мужчину, требуя у него 15 тысяч
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.