Рязанец получил условный срок за избиение знакомого

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Сасовский районный суд рассмотрел дело в отношении мужчины, который избил знакомого. Об этом сообщил
В мае 2018 года между подсудимым и потерпевшим возник конфликт, который перешел в драку. Подсудимый ударил знакомого по лицу, последний получил черепно-мозговую травму.
В судебном заседании злоумышленник признал вину.
Суд рассмотрел дело, возбужденное по статье 111 части 1 УК РФ и квалифицировал действия, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Также суд учел смягчающие обстоятельства и факт, что преступление совершено впервые и назначил мужчине полтора года условно с испытательным сроком в два года.
Приговор не вступил в законную силу.
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