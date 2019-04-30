Рязанец получил реальный срок за невыплату алиментов

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Жителя села Вышгород Рязанского района признали виновным в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Об этом сообщил
Задолженность у осужденного образовалась в мае 2018 года после вступления в законную силу приговора за аналогичное преступление. Тогда ему назначили исправительные работы на срок восемь месяцев.
Рязанец спустя время вновь совершил аналогичное преступление. Длительное время он не оказывал помощь несовершеннолетней дочери 2003 года рождения. В сумме задолженность по алиментам составила более 90 тысяч рублей.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 157 УК РФ и назначили четыре месяца в колонии-поселении.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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