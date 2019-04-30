Рязанец оплатил почти миллион рублей налога, испугавшись уголовного дела

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Фото: Pixabay.com
Рязанец оплатил почти миллион рублей налога. Об этом сообщил
По данным следствия, в 2017 году местный житель по договору оказания транспортных услуг получил от предпринимателя около шести миллионов рублей. Несмотря на полученный доход, он не представил в налоговый орган декларацию и не уплатил более 900 тысяч рублей.
Во время расследования уголовного дела подозреваемый в полном объеме оплатил налоги, а также начисленные пени, в связи с чем уголовное дело прекратили.
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