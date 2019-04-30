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Рязанец и его подруга-иностранка ограбили квартиру в Горроще. Об этом сообщила
Известно, что 37-летний мужчина и 30-летняя женщина через окно забрались в квартиру на первом этаже дома по улице 6-ая Линии. Они забрали ювелирные украшения и банковские карты и скрылись.
Злоумышленников заметили местные жители, которые вызвали полицию. Подозреваемых задержали по горячим следам.
Оказалось, что иностранка находилась на территории страны незаконно. Кроме того, ранее ее уже судили за мошенничество и разбойное нападение.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.
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