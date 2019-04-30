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9:48, 30 апреля 2019 900
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Рязанца оштрафовали за запрещенную аудиозапись «ВКонтакте»

Рязанца оштрафовали за запрещенную аудиозапись «ВКонтакте»

Рязанцу назначили штраф за экстремистскую аудиозапись, текст которой он опубликовал «ВКонтакте». Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Композиция включена в список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ.

Другие пользователи могли свободно скачать песню и просматривать ее текст.

В отношении рязанца вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.29 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 1000 рублей.


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