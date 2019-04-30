Рязанца оштрафовали за запрещенную аудиозапись «ВКонтакте»

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Рязанцу назначили штраф за экстремистскую аудиозапись, текст которой он опубликовал «ВКонтакте». Об этом сообщил
Композиция включена в список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ.
Другие пользователи могли свободно скачать песню и просматривать ее текст.
В отношении рязанца вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.29 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 1000 рублей.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.