Росгвардейцы вместе с детьми посадили под Рязанью «Лес Победы»

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В преддверии 9 мая сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Рязанской области совместно с областным отделением «Юнармии» посадили деревья. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Совместно со школьниками росгвардейцы посадили 60 каштанов и сосен в память о соотечественниках, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
«Сегодня мы участвуем в важном патриотическом мероприятии. Это дань памяти нашим предкам, одержавшим Победу над фашизмом. В каждой семье есть свой герой, защищавший Родину. Именно поэтому мы пришли сюда со своими детьми. Они с детства должны чувствовать свою причастность к великому наследию предков», — отметил заместитель начальника управления Виталий Подосинников.
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