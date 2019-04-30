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10:05, 30 апреля 2019 761
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Росгвардейцы вместе с детьми посадили под Рязанью «Лес Победы»

Росгвардейцы вместе с детьми посадили под Рязанью «Лес Победы»

В преддверии 9 мая сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Рязанской области совместно с областным отделением «Юнармии» посадили деревья. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Совместно со школьниками росгвардейцы посадили 60 каштанов и сосен в память о соотечественниках, павших на фронтах Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы участвуем в важном патриотическом мероприятии. Это дань памяти нашим предкам, одержавшим Победу над фашизмом. В каждой семье есть свой герой, защищавший Родину. Именно поэтому мы пришли сюда со своими детьми. Они с детства должны чувствовать свою причастность к великому наследию предков», — отметил заместитель начальника управления Виталий Подосинников.


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