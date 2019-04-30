Прокуратура проверила условия для животных в рыбновском парке «Пересвет». Видео

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После
Проверка показала, что в срочной помощи никто из животных не нуждается.
«Медведь немножко облезлый… после зимы у него происходит линька, он линяет, поэтому такой внешний вид. Совсем негативных методов содержания пока не установлено», — рассказал помощник прокурора Рыбновского района Денис Неклюдов.
Напомним, в парке «Пересвет»
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.