Почти 13 тысяч ветеранов из Рязанской области получат поздравления от Путина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Со 2 по 9 мая ветераны из Рязанской области (12,7 тысячи человек) получат открытки от Владимира Путина. Всего президент поздравит с Днем Победы 1,2 миллиона ветеранов.
На лицевой стороне поздравительных открыток, которые доставит «Почта России», плакат Голованова «Красной армии — слава!». На обороте размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны.
Письма с поздравлениями, которые не вручат ветеранам за основной период доставки, будут храниться в отделениях почтовой связи в течение месяца и доставляться повторно.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНазваны новые профессии на рынке труда в России
|
cледующая новость →Двое братьев из Воронежской области обокрали 93-летнего тамбовчанина
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.