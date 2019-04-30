Охранник владимирского рынка задержал воровку

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Охранник рынка в Александрове задержал воровку. Александр Абрамов удерживал ее до приезда полиции,
В марте к мужчине обратилась посетительница рынка, у которой из сумки украли кошелек. Во время следующей смены охранник просматривал записи камер видеонаблюдения и заметил женщину, по описанию похожую на злоумышленницу. Абрамов самостоятельно задержал ее.
На 37-летнюю женщину завели уголовное дело.
Начальник ОМВД России по Александровскому району Виталий Макаров за помощь вручил охраннику рынка благодарность и памятный подарок.
Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.