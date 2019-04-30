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13:14, 30 апреля 2019 383
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Охранник владимирского рынка задержал воровку

Охранник владимирского рынка задержал воровку

Охранник рынка в Александрове задержал воровку. Александр Абрамов удерживал ее до приезда полиции, сообщили в пресс-службе владимирского УМВД.

В марте к мужчине обратилась посетительница рынка, у которой из сумки украли кошелек. Во время следующей смены охранник просматривал записи камер видеонаблюдения и заметил женщину, по описанию похожую на злоумышленницу. Абрамов самостоятельно задержал ее.

На 37-летнюю женщину завели уголовное дело.

Начальник ОМВД России по Александровскому району Виталий Макаров за помощь вручил охраннику рынка благодарность и памятный подарок.

Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области


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