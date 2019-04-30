Названы новые профессии на рынке труда в России

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Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы. Информацию опубликовал
В число новых профессий вошли оператор беспилотников, специалисты по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений и другие.
Как отметили в организации, новые профессии возникают из-за появления новых технологий, а также общественных процессов.
«Например, увеличение миграционных потоков послужило предпосылкой к возникновению такой профессии, как специалист по трудовой миграции, который сопровождает и консультирует мигрантов в процессе их трудоустройства на территории России, в том числе по социальным и правовым вопросам», — рассказала директор по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирина Волошина.
Она добавила, что в «
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