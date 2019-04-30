На улице Скоморошинской два дня подряд будут отключать свет

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В понедельник и вторник, 6-7 апреля, на улице Скоморошинской будут отключать свет. Об этом сообщила
Из-за работ на трансформаторной подстанции с 10:00 до 18:00 электричества не будет в домах 15, 16-а и 18.
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