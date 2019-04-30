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20:47, 30 апреля 2019 170
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На Скорбященском кладбище заделали трещины на памятнике

На Скорбященском кладбище заделали трещины на памятнике

Фото: Администрация Рязани

На Скорбященском кладбище отремонтировали памятник, сообщил сайт мэрии.

Ход работ проверил и.о. главы администрации Сергей Карабасов во вторник, 30 апреля.

«На территории комплекса завершаются плановые работы по благоустройству, а также по ремонту памятных знаков и более тысячи надгробий воинам-героям Великой Отечественной войны. Памятные объекты должны всегда находиться в надлежащем состоянии, для того чтобы сюда в любое время могли приходить не только ветераны, но и молодое поколение», — отметил Карабасов.

Отмечается, что на памятнике «Ленинградцам», композиции «Склоненное знамя» и панно «Скорбященская мать» обновили барельеф, окрасили фасады, а также заделали трещины.

Кроме того, на территории комплекса ведется уборка, покраска и ограждений, ремонт лестниц.

Все работы по благоустройству завершат в мае.

Напомним, зимой на надгробиях исказили имена бойцов Великой Отечественной войны и годы жизни. Некоторые фотографии закрасили побелкой. Позже губернатор Николай Любимов потребовал срочно восстановить надгробия

Позже плиты убрали и восстановили.

Мэрия пообещала наказать виновных за установку надгробий ветеранов с ошибками.


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