На Скорбященском кладбище заделали трещины на памятнике

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Фото: Администрация Рязани
На Скорбященском кладбище отремонтировали памятник, сообщил сайт мэрии.
Ход работ проверил и.о. главы администрации Сергей Карабасов во вторник, 30 апреля.
«На территории комплекса завершаются плановые работы по благоустройству, а также по ремонту памятных знаков и более тысячи надгробий воинам-героям Великой Отечественной войны. Памятные объекты должны всегда находиться в надлежащем состоянии, для того чтобы сюда в любое время могли приходить не только ветераны, но и молодое поколение», — отметил Карабасов.
Отмечается, что на памятнике «Ленинградцам», композиции «Склоненное знамя» и панно «Скорбященская мать» обновили барельеф, окрасили фасады, а также заделали трещины.
Кроме того, на территории комплекса ведется уборка, покраска и ограждений, ремонт лестниц.
Все работы по благоустройству завершат в мае.
Напомним, зимой на надгробиях
Позже плиты
Мэрия пообещала наказать
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