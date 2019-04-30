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10:20, 30 апреля 2019 622

«Мармакс» рассказал о новой серии домов в коттеджном поселке «Сказка в лесу»

«Мармакс» рассказал о новой серии домов в коттеджном поселке «Сказка в лесу»

«Мармакс» рассказал о новой серии домов в коттеджном поселке «Сказка в лесу» Алеканово.

Как отметили в пресс-службе компании, частный загородный дом — отличное место для проживания и великолепная возможность отдохнуть на природе в праздники или выходные.

«Собственный загородный дом — мечта многих рязанцев. Наш коттеджный поселок „Сказка в Лесу“ Алеканово располагается в одном из живописных мест Рязанской области, в 12 минутах от города, — рассказал девелопер. — Развитая инфраструктура, транспортная доступность, уединенная атмосфера и отличная экологическая обстановка делают коттеджный поселок прекрасным местом для семейных выходных».

На приобретенном участке можно построить дом для проживания в течение всего года или для отдыха летом.

«Наши клиенты могут заказать строительство домов в компании „Мармакс“. Мы предлагаем большой выбор домов разной этажности и формата. Для большой семьи отлично подойдет двухэтажная серия домов FortHouse: комнаты для всех членов семьи, терраса, гардеробные и кухня-гостиная», — рассказали в пресс-службе.

По словам девелопера, для тех, кто предпочитает более компактные варианты планировок, подойдут дома серии House.

«В одноэтажных домах мы уделили особое внимание планировкам. Каждый клиент найдет для себя дом, который соответствует его требованиям», — добавили в компании.

Узнать об индивидуальных условиях приобретения и бронирования можно по телефону отдела продаж: 500-005.


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