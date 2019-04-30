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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В преддверии Дня весны и труда губернатор Николай Любимов вручил свидетельства о занесении на Доску почета 60-ти рязанцам. Торжественная церемония прошла в региональном правительстве во вторник, 30 апреля.
Свидетельства получили представители различных профессий: врачи, учителя, работники промышленных предприятий, агропромышленного комплекса, дорожного хозяйства, топливно-энергетического комплекса. Сроком на один год на Доске почета разместили 48 физических и 12 юридических лиц.
Любимов поздравил рязанцев с наступающим Днем весны и труда и добавил, что этот праздник — «свидетельство глубокого уважения к людям дела, который объединяет всех, кто работает на благо Отечества и приносит пользу своему родному краю».
«Все вы — настоящие профессионалы, одаренные огромным талантом, ответственные и неравнодушные к своему делу люди. Только обладая этими качествами, можно добиться особых успехов в работе, стать примером для молодежи, завоевать уважение коллег и признание земляков, — сказала губернатор. Во многом благодаря таким специалистам, как вы, в Рязанской области укрепляется экономика, социальная сфера, реализуются важнейшие проекты, направленные на повышение качества жизни рязанцев».
В заключение церемонии для гостей прозвучала песня «Желаю тебе, земля моя» в исполнении солистки рязанского музыкального театра Ирины Маненковой.
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