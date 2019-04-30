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12:50, 30 апреля 2019 294
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Липецким полицейским вручили ключи от новых служебных машин

Липецким полицейским вручили ключи от новых служебных машин

Липецким полицейским вручили ключи от новых служебных машин. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Машины предназначены для патрульно-постовой службы. Их осмотрел начальник липецкого УМВД генерал-майор полиции Михаил Молоканов. По его словам, новые автомобили «послужат достижению успехов в обеспечении общественного порядка и борьбе с преступностью».


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