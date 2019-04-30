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Липецким полицейским вручили ключи от новых служебных машин. Об этом во вторник, 30 апреля,
Машины предназначены для патрульно-постовой службы. Их осмотрел начальник липецкого УМВД генерал-майор полиции Михаил Молоканов. По его словам, новые автомобили «послужат достижению успехов в обеспечении общественного порядка и борьбе с преступностью».
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.