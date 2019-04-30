Липчанин украл из торгового центра сумку за 24 тысяч и продал ее

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Фото: Pixabay.com
Липчанин украл из торгового центра сумку за 24 тысяч рублей. Об этом
В одном из магазинов ТЦ на улице Катукова 35-летний мужчина спрятал в пакет сумку. На выходе из торгового центра злоумышленник продал ее за шесть тысяч рублей. Деньги он потратил.
Ранее мужчину уже судили за имущественные преступления. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК («Кража»).
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.