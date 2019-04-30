Куда пойти в праздничные выходные? Афиша RZN.info на 1-5 мая

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Ближайшие выходные запомнятся больше чем сама рабочая неделя — ведь впереди целых пять дней отдыха. Майские праздники богаты на культурные мероприятия, так что те, кто решил остаться в городе, найдут себе развлечение.
Традиционно майские праздники откроет торжественная
Праздничные мероприятия 1 мая продолжит фестиваль «
В ЦПКиО 4 мая состоится
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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