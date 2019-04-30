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15:49, 30 апреля 2019 661
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Калужский предприниматель задолжал работникам 12 миллионов

Калужский предприниматель задолжал работникам 12 миллионов

Гендиректор Азаровского завода стеновых материалов задолжал работникам 12 миллионов рублей. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации»), сообщили в калужском следкоме.

По версии следствия, предприниматель не платил зарплату работникам в разные периоды, начиная с сентября 2016 года. Согласно результатам бухгалтерских экспертиз, директор платил по счетам, имеющим более позднюю очередность, чем выплата зарплаты.

На имущество бизнесмена (три машины, трицикл, земельный участок общей стоимостью пять с половиной миллионов рублей) и предприятия наложили арест. Во время расследования сотрудникам вернули долг по зарплате. В связи с этим от обвиняемого поступило ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении ему судебного штрафа. Этот вопрос решит суд.


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