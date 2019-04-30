Калужский подросток воровал коноплю в огороде друга своего деда

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Фото: Pixabay.com
В Дзержинском районе Калужской области подросток воровал коноплю в огороде друга своего деда. Об этом
Подросток знал, что приятель деда незаконно выращивает около дома коноплю. Он неоднократно забирался на участок и рвал ее.
На несовершеннолетнего завели уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 229 УК («Хищение наркотических средств в значительном размере»). Ему грози до десяти лет тюрьмы.
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