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15:31, 30 апреля 2019 810
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Калужский подросток воровал коноплю в огороде друга своего деда

Калужский подросток воровал коноплю в огороде друга своего деда

Фото: Pixabay.com

В Дзержинском районе Калужской области подросток воровал коноплю в огороде друга своего деда. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Подросток знал, что приятель деда незаконно выращивает около дома коноплю. Он неоднократно забирался на участок и рвал ее.

На несовершеннолетнего завели уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 229 УК («Хищение наркотических средств в значительном размере»). Ему грози до десяти лет тюрьмы.


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