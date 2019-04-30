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Фото: Pixabay.com
Калужанка создала фейковую страницу и обманула друга по переписке на 25 тысяч рублей. Об этом
Женщина рассказала, что нашла сим-карту на улице. С ее помощью она зарегистрировала в соцсети страницу с вымышленной фамилией, а затем познакомилась с мужчиной. Злоумышленница неоднократно просила у нового знакомого денег в долг под разными предлогами, например, утверждала, что попала в аварию или нуждалась в лекарствах.
Через некоторое время женщина перестала выходить на связь, ее друг по переписке обратился в полицию.
На злоумышленницу завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество»). В ближайшее время ее осудят.
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