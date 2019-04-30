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Фото: Pixabay.com
Гендиректору липецкого «Агродорстроя» дали условный срок за неуплату более 19,5 миллиона рублей налога. Об этом
Подсудимый не заплатил с 1 января 2013 года по 22 октября 2015 года в бюджет 19 668 728 рублей. Деньги он потратил.
Расследование уголовного дела насчитывало около 40 томов. Подсудимый категорически отрицал свою вину, но суд признал его виновным по части 2 статьи 199.1 УК («Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в соответствующий бюджет в особо крупном размере»). Мужчину приговорили к двум с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
Апелляционная инстанция подтвердила законность приговора. Он вступил в законную силу.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.