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Фото: Pixabay.com
Друг украл у липчанина борсетку во время празднования дня рождения. Об этом
Молодые люди праздновали на берегу Дона в слободе Покрово-Казацкая. Пока 24-летний мужчина общался с девушкой, у него исчезла борсетка. Через некоторое время она нашлась, но банковской карты в ней не было. Со счета потерпевшего списали десять тысяч рублей.
Как оказалось, к краже причастен его 20-летний приятель. Он заправил машину и съездил в несколько магазинов, где делал покупки на сумму до одной тысячи рублей, чтобы не вводить пин-код карты для оплаты.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит до шести лет тюрьмы.
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