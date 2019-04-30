Дирекции областных дорог дали год на установку фонарей в Скопинском районе

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Дирекции дорог Рязанской области дали год на установку фонарей в Скопинском районе. Об этом сообщила
Проверка прокуратуры показала, что у дороги «Коготково-Корневое-Князево-станция Топилы» нет освещения, что нарушает требования ГОСТа.
В суд подали иск с требованием признать бездействие дирекции незаконным и обязать ее оборудовать проезжую часть источниками света.
Суд удовлетворил требования и обязал Дирекцию дорог Рязанской области установить фонари в Скопинском районе до 1 мая 2020 года.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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