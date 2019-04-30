Дело выброшенного в мусорный бак рязанского младенца передали в суд

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Уголовное дело в отношении рязанки, которая
В ходе следствия 31-летняя обвиняемая полностью признала себя виновной и раскаялась в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ.
Напомним, у рязанки есть еще
Мальчику, которого спасли из мусорного бака,
Отметим, что жительнице Рязани, нашедшей младенца,
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