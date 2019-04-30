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16:23, 30 апреля 2019 1 710
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Дело выброшенного в мусорный бак рязанского младенца передали в суд

Дело выброшенного в мусорный бак рязанского младенца передали в суд

Уголовное дело в отношении рязанки, которая выбросила в мусорный бак новорожденного мальчика, передали в суд с обвинительным заключением. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщил сайт регионального СУ СКР.

В ходе следствия 31-летняя обвиняемая полностью признала себя виновной и раскаялась в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ.

Напомним, у рязанки есть еще двое детей. Женщину и ее сожителя намерены лишить прав на них.

Мальчику, которого спасли из мусорного бака, дали имя Ваня. Его покрестили и после лечения перевели в Дом ребенка. Позже малышу нашли приемную семью.

Отметим, что жительнице Рязани, нашедшей младенца, объявили благодарность.


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