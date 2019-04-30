ЦИК Украины официально объявил Зеленского президентом

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила итоги второго тура выборов президента, согласно которым победил Владимир Зеленский. Об этом передает
Отмечается, что Зеленский набрал 73,22%, действующий украинский лидер Петр Порошенко — 24,45%.
ЦИК завершил обработку результатов 23 апреля.
Позже Путин прокомментировал итоги выборов и назвал их провалом Порошенко.
Ранее сообщалось, что Зеленский
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