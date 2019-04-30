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14:34, 30 апреля 2019 154
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ЦИК Украины официально объявил Зеленского президентом

ЦИК Украины официально объявил Зеленского президентом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила итоги второго тура выборов президента, согласно которым победил Владимир Зеленский. Об этом передает RT.

Отмечается, что Зеленский набрал 73,22%, действующий украинский лидер Петр Порошенко — 24,45%.

ЦИК завершил обработку результатов 23 апреля.

Позже Путин прокомментировал итоги выборов и назвал их провалом Порошенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский набрал рекордный процент голосов


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