Заняла на семь миллионов. Жительница Ряжска заставляла знакомых брать кредиты и оставляла деньги себе

Жительница Ряжска уговаривала родственников и знакомых брать для нее кредиты и не выплачивала долги. 47-летнюю женщину подозревают в 15 эпизодах мошенничества, сообщила
Известно, что нарушительница делала фальшивые документы, по которым люди получали займы. Всю сумму она забирала себе, а соучастникам отдавала часть в качестве вознаграждения. Женщина обещала, что сама погасит долг, но никогда этого не делала.
По такой схеме с начала 2014 по середину 2015 года жительница Ряжска собрала семь миллионов сто тысяч рублей.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, его передали в суд.