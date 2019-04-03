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10:49, 3 апреля 2019 953
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Заняла на семь миллионов. Жительница Ряжска заставляла знакомых брать кредиты и оставляла деньги себе

Заняла на семь миллионов. Жительница Ряжска заставляла знакомых брать кредиты и оставляла деньги себе

Жительница Ряжска уговаривала родственников и знакомых брать для нее кредиты и не выплачивала долги. 47-летнюю женщину подозревают в 15 эпизодах мошенничества, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что нарушительница делала фальшивые документы, по которым люди получали займы. Всю сумму она забирала себе, а соучастникам отдавала часть в качестве вознаграждения. Женщина обещала, что сама погасит долг, но никогда этого не делала.

По такой схеме с начала 2014 по середину 2015 года жительница Ряжска собрала семь миллионов сто тысяч рублей.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, его передали в суд.


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