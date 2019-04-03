За неделю в Рязанской области подешевели картофель и курица. Мониторинг цен

За неделю, с 26 марта по 1 апреля, в Рязанской области подешевели картофель и курица. Мониторинг цен опубликовал Рязанстат.
Также снижение цен отметили на крупу гречневую-ядрицу, яйцо куриное (1,1%), свинину, молоко (0,5%), сахар-песок (0,4%), пшено, рис, чай (0,1%).
Повышение цены зафиксировали на капусту белокочанную — на 5,1%, морковь — на 4,0%, лук репчатый — на 1,7%, вермишель — на 1,6%, яблоки — на 0,9%, муку пшеничную — на 0,8%, масло подсолнечное — на 0,4%, рыбу мороженую — на 0,3%, масло сливочное — на 0,2%.